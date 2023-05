Diosdado: Ley de Extinción de Dominio ayudará a recuperar activos robados por EEUU

0 SHARES Share Tweet

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv dijo que la Ley de Extinción de Dominio ayudará a que se recuperen los activos robados por Estados Unidos y que fueron otorgados a la oposición de Venezuela.

“El que no la debe no la teme, después que no vengan con excusas. Así como a ellos los ayudan Estados Unidos, nosotros tenemos apoyo de amigos que nos dicen qué cobraron por ahí y quiénes. No es persecución, es poner reglas claras sobre la mesa, los vimos a todos en el distribuidor Altamira (intento de insurrección militar del 30 de abril), no vengan a decir que ya se salieron, como (Henrique) Capriles que ahora llama a votar”, indicó el dirigente.

Se dirigió al alcalde de Baruta, Darwin González quien, a su juicio, “debería estar preocupado por lo que pasa en Las Mercedes, que le está reventando en la cara, y les va a seguir reventando”, dijo.

Por otra parte, Cabello acusó a Estados Unidos por robarse Citgo y el avión de la estatal Emtrasur retenido en Argentina desde 2022. “EEUU actúa contra Venezuela, autorizaron a robarse el avión de Emtrasur que está en Argentina”, dijo.

“Yo pregunto: ¿De quién es Citgo? Es de los venezolanos, no es el gobierno norteamericano ni de los ladrones que pidieron sanciones. Además, autorizaron a la oposición para que se sigan robando más de 386 millones de dólares”, señaló.

“Yo lo dije en estos días: La razón real por la cual huye como una rata (Juan Guaidó) es porque debía firmar algo que no estaba listo. La venta, la entrega, el robo”, dijo.

Agregó que Estados Unidos autoriza dinero para oposición “y ellos lo que hacen es robársela”.

Indicó que tras la reunión en la Conferencia de Bogotá, EEUU no firmó las propuestas acordadas. “Los gringos nunca cumplen, quien crea en ellos perdió su viaje”.

