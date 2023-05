Huelga de guionistas por mejoras salariales tiene en ascuas la industria cinematográfica

0 SHARES Share Tweet

Varias producciones que estaban en desarrollo por parte de los gigantes Netflix, Amazon, Apple, Disney, WBD, NBC Universal, Paramount Plus y Sony, quedaron en suspenso por el paro de guionistas de Hollywood en reclamo de mejoras en sus condiciones laborales y salariales como la nueva temporada de The Handsmaid´s Tale (El cuento de la criada) y la nueva precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos), entre otras.

Esto significa el primer paro en 15 años tras no alcanzar un acuerdo salarial con los grandes estudios. Las firmas aseguraron a la prensa haber realizado una oferta «generosa» para aumentar la compensación, pero los trabajadores no habrían aceptado la suma.

En un comunicado, el gremio que nuclea a los guionistas indicó que las respuestas de los estudios fueron «insuficientes« para la «crisis« que atraviesan los escritores, cuyos salarios pierden mes a mes ante la inflación y cayeron un 23% en la última década, mientras sus empleadores incrementan sus ganancias y contratan a equipos cada vez más pequeños para escribir series cada vez más cortas.

A través de sus redes sociales, George R.R. Martin, autor de la novela en la que se basa Juego de Tronos, señaló que la redacción a cargo del guión de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (El caballero de los siete reinos) estará «cerrada mientras dure la huelga», y expresó su apoyo a la Writers Guild of America (WGA) -gremio que lleva adelante la protesta-.

Por qué importa: La huelga de guionistas que se lleva a cabo en estos momentos ha hecho que muchos proyectos estén detenidos lo que pudiera ocasionar cuantiosas pérdidas.

