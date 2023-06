Leopoldo cierra filas con Superlano

0 SHARES Share Tweet

Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, sostuvo un encuentro con las estructuras del partido político en el que aseguró que la candidatura de Freddy Superlano busca ganar la primaria del 22 de octubre.

López resaltó la importancia de mantener el partido organizado para ganar y cobrar no solo la primaria, sino el proceso presidencial de 2024.

En este sentido destacó el liderazgo de Freddy Superlano, quien fue capaz de ganar las elecciones regionales en el estado Barinas, la cuna del chavismo, en 2021.

Leopoldo López criticó que «hay candidatos que no se atreven a decir que Maduro es dictador, ni hablar de las víctimas» https://t.co/hXgiTPQ3qV — Monitoreamos (@monitoreamos) June 8, 2023

“Hay candidaturas que no se atreven a decir que Maduro es un dictador, hay candidaturas que no se atreven a hablar de las víctimas, de los presos, de los torturados, de los que sufren. Hay quienes simplemente plantean un esquema de convivencia. Y hay que decirlo, hay quienes ni siquiera se plantean ganar la elección. Aquí estamos saliendo con Freddy Superlano para ganar la primaria. Yo quiero que todo el mundo tenga eso claro. Esto no es una candidatura que estamos planteando para ver qué pasa, para tantear las aguas, no. Esto es una candidatura para ganar”, afirmó.

Por qué importa: Leopoldo López dijo que “Hay candidaturas que no se atreven a decir que Maduro es un dictador, hay candidaturas que no se atreven a hablar de las víctimas, de los presos, de los torturados, de los que sufren”.