Delsa sobre caricatura de Weil retuiteada por María Corina: Soy una mujer sin enchufes

En respuesta a una polémica caricatura publicada por el caricaturista Roberto Weil, Delsa Solórzano, la candidata de Encuentro Ciudadano a las elecciones primarias, se ha defendido asegurando ser una mujer «sin enchufes».

«Hoy pongo mi nombre de nuevo al servicio del país, para, en unidad, lograr la libertad. Eso soy, una madre venezolana que vive en Venezuela con su hijo, una mujer ‘sin enchufes’, sin trampas, con transparencia absoluta y diciendo la verdad», replicó Solórzano a través de su cuenta de Twitter.

«Tengo 25 años enfrentando a la dictadura, con firmeza y sin empachos, en las calles y en cada espacio que me ha correspondido. Siendo frontal incluso cuando pocos se atreven a hacerlo. He dedicado mi vida a defender DDHH y por ello he podido presentar denuncias contra Maduro y sus cómplices ante la CPI y otras instancias en defensa de las víctimas”, dijo Solórzano.

“De mí, en esta campaña para la primaria presidencial van a escuchar propuestas e ideas, no descalificaciones contra nadie. Quien no entienda que nos necesitamos todos para derrotar al sátrapa de Miraflores, no tiene realmente claro lo que estamos enfrentando. Sigo convencida de que #UnidosSomosMejores”, recalcó la precandidata.

Carlos Prosperi, candidato a las primarias por Acción Democrática, instó a la unidad y al respeto entre los diferentes candidatos. «Amigo Roberto Weil fuerte abrazo, dejo una gran reflexión sobre esta caricatura, la cual sigue promoviendo la división dentro de la alternativa de cambio. Ya basta de divisiones, cuando hoy Venezuela nos necesita más unidos que nunca, el adversario de los venezolanos está en Miraflores», expresó Prosperi, haciendo un llamado a la unión frente al gobierno de Maduro.

La caricatura de Weil fue retuiteada por María Corina Machado y algunos miembros prominentes de Vente, como Pedro Urruchurtu, la publicaron directamente en sus redes sociales.