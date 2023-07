¡Hasta el infinito y más allá! Threads logra 100 millones de cuentas en cinco días

0 SHARES Share Tweet

Threads, la nueva aplicación de Meta, superó las 100 millones de cuentas en apenas cinco días, cifra que a ChatGPT, le tomó cerca de dos meses alcanzar. El avance de la nueva red social descentralizada vinculada a Instagram ha sido monitoreado por la plataforma de investigación Quiver Quantitative. Según el último reporte de la herramienta, Threads suma una base de 110 millones de abonados.

Por su parte el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, hizo eco de las cifras mediante una publicación dentro de la nueva app en la que aseguró que la ganancia de nuevos usuarios se debe “principalmente a la demanda orgánica” del servicio. Los usuarios no solo se están registrando en masa., también están comenzando a adoptar la nueva plataforma como parte de su mix social media de uso habitual. Un reporte publicado por The Verge aseguró que, hasta el jueves pasado, el servicio ya sumaba más de 95 millones de publicaciones y más de 190 reacciones.

Las cifras demuestran el potencial que Threads tiene para ser un rival de verdadero peso para Twitter. Sin embargo, el equipo ejecutivo de Meta ha asegurado que esta no es la intención específica del nuevo servicio. Hace unos días, Adam Mosseri, jefe de Instagram, aseguró en una publicación que “el objetivo no es reemplazar a Twitter. El objetivo es crear una plaza pública para las comunidades en Instagram que nunca aceptaron Twitter y para las comunidades en Twitter (y otras plataformas) que están interesadas en un lugar menos enojado para las conversaciones, pero no todo Twitter. Inevitablemente, la política y las noticias importantes aparecerán en Threads (también lo han hecho en Instagram hasta cierto punto), pero no vamos a hacer nada para fomentar esas verticales”.

Por qué importa: El equipo ejecutivo de Meta reconoce que es temprano para cantar victoria aclarando que su intención no es convertir a Threads como un rival de verdadero peso para Twitter.

Profundiza en el tema: Haz click aquí