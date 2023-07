La vinotinto Sonia O’Neill se retira para descansar de la “toxicidad” del fútbol femenino

0 SHARES Share Tweet

La jugadora de la Vinotinto, Sonia O’Neill, anunció que se retirará temporalmente del fútbol para cuidar su salud mental.

O’Neill hizo referencia a que en el mundo del fútbol femenino pasan situaciones que el público desconoce, tanto así que destacó que ni su familia o amigos saben lo que pasó en el último año o en su temporada con los Rangers en Escocia.

“Dejé que la gente me tratara como un número sin valor, no como un ser humano. Dejé que la gente me faltara el respeto hasta el punto en el que me dejé de respetarme a mí misma como persona y jugadora”, señaló en su cuenta de Twitter.

¡SE TOMARÁ UN DESCANSO!😳



A través de un comunicado en sus redes sociales Sonia O'Neill, jugadora de la Vinotinto Femenina, anunció que se apartará temporalmente del fútbol 😬⚽ pic.twitter.com/DWHqdTkPLR — Meridiano (@MeridianoTV) July 9, 2023

Añadió que no se trata de las redes sociales o de los fanáticos, sino más bien se refiere a los clubes y los entrenadores que no tratan a las jugadoras como seres humanos; por lo que subrayó que estos pueden hablar de la forma de juego pero no acerca de cómo es su personalidad o carácter.

Asimismo, pidió que no esparzan chismes ni noticias falsas sobre ella, porque quiere estar en su casa -de la que se ausentó por 12 años- y que quiere descansar de la “toxicidad” del fútbol femenino.

Por qué importa: La venezolana dijo que recibió muy mal trato de los clubes y de los entrenadores quienes no la trataron como un ser humano.