Aveledo insta a luchar “con las condiciones que hay”

Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, instó a los venezolanos a trabajar con las condiciones existentes en el país.

Durante una entrevista con Román Lozinski en Circuito Éxitos, Aveledo expresó: «Hay que luchar con las condiciones que hay. Tú no puedes decir que como no hay las condiciones que tú quieres, no luchas. Y esto no va contra quien va adelante en las encuestas».

Aveledo parece subrayar la importancia de la adaptabilidad en la lucha política, enfatizando que es fundamental seguir luchando incluso cuando las condiciones no son las ideales.