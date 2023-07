0 SHARES Share Tweet

¡Polémicas figuras del madurismo en la lista de candidatos a rectores del CNE!

El Comité de Postulaciones Electorales, liderado por la Asamblea Nacional madurista, ha dado a conocer a los 153 candidatos aprobados para los cargos de rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia son las figuras polémicas claramente vinculadas al madurismo, a pesar de que los rectores del CNE deben ser imparciales y sin filiaciones partidistas.

En la lista se encuentran 27 candidatos postulados por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades, 29 candidatos postulados por el Poder Ciudadano y 97 candidatos postulados por la Sociedad Civil. Pero son las figuras del madurismo las que han acaparado la atención y generado inquietud entre quienes esperan un proceso electoral justo y transparente.

Entre estas figuras polémicas se encuentran personalidades como Elvis Amoroso, contralor de la República; Imad Saad, diputado del oficialista PSUV; César Trompiz, ex ministro y actual embajador en Bolivia; Rosalba Gil, ex secretaria de la Asamblea Nacional; Julio García Zerpa, ex vicepresidente de la Comisión de Política e Interior de la AN; Antonieta de Stefano Ramírez, ex viceministra de Igualdad; y Francisco Garcés, ex ministro.

La presencia de estas figuras vinculadas al madurismo viola el principio fundamental de imparcialidad que debe prevalecer en el CNE, y plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Es esencial que las instituciones electorales se mantengan libres de cualquier influencia partidista para garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.