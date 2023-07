Prosperi advierte que con él no contarán para la abstención

0 SHARES Share Tweet

Carlos Prosperi, precandidato de Acción Democrática en la primaria presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, no se anda con rodeos y asegura que su prioridad es la unidad y el bienestar de los venezolanos. «Por encima de mi aspiración está el país y su recuperación», afirmó con determinación.

Prosperi destacó la importancia de superar los desafíos que enfrentan como oposición y se mostró convencido de que podrán sortear los obstáculos impuestos por el Gobierno. Para él, es urgente rescatar a Venezuela de los años de abandono y desidia: «El país se hunde y tenemos que recuperarlo».

La participación ciudadana es clave para el éxito electoral, y Prosperi lo tiene claro. Destacó la necesidad de movilizar a los votantes y contar con testigos comprometidos para asegurar resultados transparentes. «Debemos enseñar a la gente a votar para que salgan a sufragar masivamente», subrayó.

El candidato de Acción Democrática no escatimó en demostrar su apoyo a todos los postulantes, incluso a aquellos que han sido inhabilitados. La unidad es su norte y lo deja claro: «Soy un demócrata y he reiterado mi apoyo a cada uno de ellos». Sin embargo, advirtió que no respaldará la no participación como estrategia, y en caso de resultar vencedor pero ser inhabilitado, no seguirá adelante: «Por encima de Carlos Prosperi está el bienestar del país».

Mirando hacia el futuro, Prosperi no teme a las jugadas del régimen y se muestra preparado con planes alternativos para asegurar el triunfo electoral, dejando claro que, si gana y es inhabilitado, dará un paso al costado.