El PSG no quiere saber más nada de Mbappé: Las franelas oficiales no se consiguen y hasta borran su foto del estadio

Luego de dejarle fuera de la gira asiática y de apartarle de los entrenamientos, ahora el club francés retira la imagen de Kylian Mbappé de todos los lados que puede.

De hecho en la tienda oficial del club en París ya no se encuentra la camiseta del jugador. Y eso que es la más solicitada. La entidad ha dado la orden de retirarla y de que no haya rastro alguno del jugador. No se puede comprar. Es como si no existiera. Es una medida que entra dentro de la gran tensión que hay entre equipo y futbolista por cómo llevar su futuro.

Mbappé quiere seguir en el PSG, pero solo un año, el que le queda de contrato. O esa al menos era la intención que hizo pública (la única que sabemos de su puño y letra) en una carta hace ya casi dos meses. Pero esa postura no es aceptada por el equipo propiedad de Qatar, que solo le da dos opciones: o renueva (para seguir más años en París) o se va este verano para que así puedan sacar el dinero. El asunto es que esta segunda opción el propio PSG la tapona y más si es para irse al Real Madrid.

En esta guerra, a nivel mediático el equipo parisino borra de donde pueda la imagen del que es su mejor jugador. A la ausencia de camisetas en la tienda oficial (retiradas en las últimas horas) se une que también han quitado la imagen de Mbappé del mural principal del Parque de los Príncipes, el estadio donde juega el PSG.

Este último movimiento es llamativo ya que a la vista de todos y a plena luz del día varios operarios se han subido a una grúa y han ido retirando parte del mural que adorna el campo. Aparecen varios jugadores, pero estos trabajadores solo se han centrado en la parte donde está Mbappé. El PSG ni oculta que no quiere que Kylian aparezca en cualquier cosa que les vincule.

