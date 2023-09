Captan a congresista trumpista metiéndose mano con su acompañante en plena obra de teatro infantil

Captan a congresista trumpista metiéndose mano con alguien en plena obra de teatro infantil

Un video muestra a Lauren Boebert junto a su acompañante comportándose de manera inapropiada en un evento familiar

Un incidente que tuvo lugar durante una representación teatral de «Beetlejuice» está ganando atención y provocando una ola de críticas en línea, donde se muestra a la Representante de Colorado, Lauren Boebert, participando en lo que parece ser un comportamiento sexualmente explícito junto a su acompañante. Según los informes, ambos fueron eventualmente expulsados del evento por ser disruptivos.

Here is security footage of Lauren Boebert at a family-friendly musical performance before she was kicked out.

These are the same Republicans claiming that drag queens are “sexualizing” public spaces. pic.twitter.com/6vUd6j8sSq

— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) September 16, 2023