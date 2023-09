¿Confianza o estrategia? Enrique Márquez defiende la integridad del CNE

0 SHARES Share Tweet

El exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral aborda en Venevisión el tema candente de la organización de la primaria.

En un intento de calmar las aguas turbulentas de la política venezolana, Enrique Márquez, el exvicepresidente del CNE, se presentó este domingo en Venevisión para defender al ente electoral en una entrevista con Margarita Oropeza.

«Aunque una primaria organizada por el CNE es mucho mejor, el momento no es el ideal. La primaria ya está programada para dentro de un mes y ofrecer asistencia técnica a estas alturas implicaría retrasarla», argumentó Márquez, añadiendo combustible al debate en curso sobre la intervención del CNE en el proceso electoral.

Márquez fue enfático en su confianza en el organismo: «Confío en el CNE. Nadie, ni los norteamericanos, ni los europeos, ni los opositores extremistas, ha criticado al nuevo CNE. El problema de la democracia venezolana no radica en el CNE», sostuvo.

Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de lanzar una indirecta a la oposición. «Pido a la oposición un poco de humildad y que dejen a un lado el ego. No debe haber figuras que se consideren predestinadas a la presidencia, como si, si no es esa persona, no hay otra opción», concluyó Márquez.