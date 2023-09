El Paso en la mira: Ciudad fronteriza alcanza su punto límite con el flujo migratorio

0 SHARES Share Tweet

La congresista señala el impacto de las sanciones de EE.UU. en la afluencia migratoria, pero enfrenta críticas de expertos y exiliados venezolanos.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Nueva York, encendió el debate sobre las causas subyacentes de la crisis migratoria actual al atribuir parcialmente la afluencia de migrantes a las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela.

«Las sanciones de Estados Unidos… ciertamente tuvieron un gran papel en el impulso de las poblaciones hacia nuestra frontera sur», expresó Ocasio-Cortez en «Face the Nation» de CBS, haciendo alusión a medidas redactadas en parte por el senador republicano Marco Rubio. Sin embargo, la congresista también reconoció la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro en la crisis.

El debate sobre el impacto de las sanciones es complejo. Mientras algunos ven estas medidas como una respuesta necesaria a las violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro, otros, como Ocasio-Cortez, argumentan que es momento de reevaluar su naturaleza y consecuencias.

Pero la postura de Ocasio-Cortez no ha estado exenta de críticas. Miguel Ángel Santos, académico venezolano radicado en Estados Unidos, rebatió sus comentarios, argumentando que «la mayor parte de la destrucción, impulsada por desmantelamiento de instituciones y socialismo desenfrenado, ya había ocurrido antes de las sanciones estadounidenses».

Demóstenes Quijada, ex preso político venezolano, también expresó su preocupación: «Como ex preso político de la dictadura, debo señalar que esta simplificación no solo no se ajusta a la realidad de Venezuela, sino que también pretende dar una justificación externa a una crisis causada exclusivamente por el autoritarismo».

El tema de la migración sigue siendo una cuestión candente en Nueva York y a nivel nacional. Con más de 110.000 migrantes llegando a Nueva York desde la primavera de 2022 y una cifra que rompe récords de 2,86 millones de encuentros en la frontera durante el año fiscal 2023, la crisis es innegable.

La administración Biden ha sido objeto de críticas y llamados a la acción. El alcalde Eric Adams ha pedido apoyo, y recientemente AOC fue abucheada en una conferencia de prensa al abordar el tema. A nivel nacional, el desafío persiste, y las conversaciones sobre cómo abordarlo continúan, con voces como la de Ocasio-Cortez, poniendo el tema de las sanciones en el centro de atención.