Biden: «No me hubiera presentado en 2024 si Trump no estuviera en la carrera»

El presidente de EE.UU., Joe Biden, vincula su candidatura en 2024 a la presencia de Donald Trump en las elecciones.

En un evento privado en Massachusetts para recaudar fondos para su campaña, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una revelación que pone de manifiesto la relevancia política del expresidente Donald Trump en las próximas elecciones de 2024.

Biden sugirió que su propia decisión de postularse para un segundo mandato está intrínsecamente ligada a la presencia de Trump en la contienda electoral.

«Si Trump no se presentara, yo no tengo claro que me hubiera presentado. Pero no podemos dejar que gane», expresó Biden, enfatizando el desafío que representa Trump y sus seguidores para el futuro democrático del país.

Esta declaración resuena con la postura que Biden ha mantenido desde su victoria en 2020, donde ha advertido constantemente sobre la amenaza que el republicano y su base más radical representan para la democracia en Estados Unidos.

Biden, quien derrotó a Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en un clima político tenso, marcado por acusaciones infundadas de fraude electoral por parte de Trump y el posterior asalto al Capitolio, parece estar preparándose para un posible enfrentamiento electoral contra Trump una vez más en 2024.

Los sondeos actuales muestran un escenario electoral complicado para Biden. Aunque sigue siendo una figura dominante en el Partido Demócrata, su índice de aprobación no supera el 40%. Además, la preocupación por su edad, 81 años, es un factor que el electorado está considerando.

De ser reelegido, Biden terminaría su segundo mandato a los 86 años, lo que ha generado debates sobre la edad y la capacidad para el cargo presidencial. Por otro lado, Trump, con 77 años, también enfrenta inquietudes similares sobre su edad.

La posible candidatura de Trump para las elecciones de 2024 agrega una capa adicional de complejidad al panorama político estadounidense. Actualmente, Trump lidera las encuestas para las primarias republicanas y, según los últimos sondeos, podría tener una ventaja en varios estados clave frente a Biden.