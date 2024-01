«El Señor de los Anillos» se reinventa: Proyectos clave de 2024 en película y TV

0 SHARES Share Tweet



La franquicia de Tolkien se expande con nuevos proyectos de Warner Bros. y Amazon



A medida que avanzamos en la década de 2020, la industria del cine blockbuster está experimentando cambios significativos, y «El Señor de los Anillos» de J.R.R. Tolkien se presenta como una respuesta clave a estos cambios para gigantes como Warner Bros. y Amazon. Con una historia ya extensa en el cine, incluyendo la icónica trilogía de Peter Jackson y su trilogía de «El Hobbit», «El Señor de los Anillos» parece listo para un gran regreso en 2024 con varios proyectos clave.

«The Rings of Power» – Temporada 2

Uno de los regresos más destacados de «El Señor de los Anillos» en 2024 será a través de la serie de Prime Video «The Lord of the Rings: The Rings of Power». La primera temporada, estrenada en 2022, generó debates intensos y fue descrita como la más costosa jamás producida, con un presupuesto estimado de $55 millones por episodio. La segunda temporada ya ha completado su rodaje y se encuentra en postproducción, con altas expectativas dada la calidad visual de la primera temporada y las películas anteriores. Se espera su lanzamiento en 2024, posiblemente compitiendo nuevamente con la serie predecesora de «Game of Thrones», «House of the Dragon».

«The War of the Rohirrim»

Además de la serie de Amazon, Warner Bros. está desarrollando un nuevo proyecto cinematográfico. «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim», una película animada, explorará la historia del legendario Helm Hammerhand, Rey de Rohan. Ambientada en la misma continuidad de las películas de Jackson, contará con Miranda Otto retomando su papel de Éowyn como narradora. Originalmente programada para abril, ha sido retrasada a diciembre de 2024, esperando ser un éxito en la temporada navideña.

Desarrollo de nuevos proyectos

Además de estos dos proyectos, se espera que 2024 traiga anuncios de nuevas películas de «El Señor de los Anillos». El presidente de WB Discovery, David Zaslav, ha expresado su interés en desarrollar activamente nuevas películas de la franquicia, potencialmente operando de manera similar a «Star Wars» de Disney, con lanzamientos cada pocos años. Aunque los detalles son escasos, es probable que se anuncien nuevas películas para construir anticipación para «The War of the Rohirrim».

El mundo de la Tierra Media de Tolkien ofrece una gama extensa de historias para explorar en futuros proyectos. Sin embargo, los derechos de algunas historias, como las de «El Silmarillion», son complicados y es posible que no estén incluidos en el paraguas de WB. Aun así, hay muchas historias favoritas de los fans que podrían ser adaptadas.

En resumen, 2024 promete ser un año emocionante para los seguidores de «El Señor de los Anillos», con la continuación de la serie «The Rings of Power», el lanzamiento de «The War of the Rohirrim» y la posibilidad de anuncios de nuevos proyectos cinematográficos.

(Con información de MovieWeb)