Rafael Correa se rebota en plena entrevista

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa enfrenta preguntas incómodas en una entrevista con Luis Carlos Velez, creando un ambiente tenso.

La entrevista del expresidente ecuatoriano Rafael Correa en el programa La FM de RCN, conducido por Luis Carlos Velez, terminó en un ambiente de tensión. Correa mostró su incomodidad ante las preguntas del comunicador, especialmente cuando se le cuestionó sobre su posible regreso a la presidencia de Ecuador.

Correa expresó su malestar diciendo: «Me molesta, tengo feeling como tiene la audiencia cuando hay mala intención en una pregunta. No nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo». Pese a la insistencia del periodista para que respondiera, Correa evadió la pregunta directamente, afirmando: «No le tengo que explicar a usted, digo lo que me da la gana. No estoy siendo grosero (…) Yo seré presidente del Ecuador si le da la gana al pueblo de Ecuador y si me da la gana a mí».

🇪🇨🇨🇴 | LO ÚLTIMO: Rafael Correa pierde la compostura en una entrevista en vivo con una emisora colombiana.



El exmandatario arremetió contra la FM de RCN cuando le fue consultado si buscaría regresar a la presidencia de Ecuador. pic.twitter.com/BvGana9n3x — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 11, 2024

Esta entrevista se dio en un contexto particularmente delicado para Ecuador, marcado por una escalada de violencia. El martes 9 de enero, bandas delictivas realizaron una serie de ataques coordinados en Guayaquil, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a firmar un decreto declarando una guerra abierta contra al menos 22 organizaciones criminales en el país.

El decreto firmado por Noboa contiene cinco artículos que reconocen la «existencia de un conflicto armado interno» y ordenan un estado de excepción. Además, autoriza a las Fuerzas Armadas de Ecuador a ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos delictivos. El quinto artículo del decreto especifica: «Se ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 5 del presente Decreto Ejecutivo».