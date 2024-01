KRUGMAN: “¿Cuál será el impacto de los ataques hutíes en el Mar Rojo?: ¿Alerta de inflación?”

0 SHARES Share Tweet

Es un punto de análisis importante, pero conviene tener algo de perspectiva.

Por Paul Krugman

Hay muchas razones para estar horrorizados por los recientes acontecimientos en Medio Oriente, y la perspectiva de que los ataques al transporte marítimo puedan socavar el progreso contra la inflación está muy, muy abajo en la lista. Sin embargo, si se trata de predecir la inflación, la interrupción de un importante punto de estrangulamiento para el comercio mundial – el Mar Rojo es el camino que siguen los barcos para entrar y salir del Canal de Suez – no es lo que se quiere ver. ¿Pero qué importancia tiene?

Bueno, no es trivial. Pero aunque los problemas de suministro en general fueron un factor importante en el repunte de la inflación de 2021-22, y la resolución de esos problemas es la historia principal detrás de la reciente desinflación, es importante no ponerse demasiado físico. La acumulación de barcos esperando fuera de los puertos de Los Ángeles a principios de 2022 fue una causa conspicua y muy visible de la inflación, pero fue menos importante que factores más difusos y relativamente intangibles, como la forma en que la pandemia y sus secuelas perturbaron los mercados laborales. Dado que no hay razón para esperar que estos problemas más difusos vuelvan, el impacto inflacionista del conflicto con los hutíes y su efecto sobre el transporte marítimo en el Mar Rojo será limitado.

Pero antes de llegar ahí, unas palabras sobre la situación actual de la inflación. Desde el informe de la semana pasada sobre el índice de precios al consumo, he tenido varias conversaciones con amigos que creen, probablemente basándose en lo que han oído a los tertulianos de la televisión por cable, que la inflación está estancada en un nivel relativamente alto. De hecho, el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 3,9% el año pasado.

Pero cualquiera que cite esta cifra como prueba de una inflación persistente está muy mal informado. De hecho, si se dedica a dar consejos financieros, insistir en el 3,9% equivale a mala praxis profesional.

Para ver por qué, permítanme darles algunas cifras más:

IPC subyacente, últimos 12 meses: 3.9%

IPC subyacente, últimos seis meses (anualizado): 3.2%

IPCA subyacente (índice armonizado de precios al consumo), últimos 12 meses: 1.9%

Expectativas del mercado para la inflación de 2024: 2,2%.

Así pues, cuando se habla de una inflación del 3,9% en el último año, se está promediando una inflación del 4,6% en el primer semestre y del 3,2% en el segundo; es decir, se está muy por detrás de la curva. Además, gran parte de esa inflación refleja estimaciones oficiales de los costes de la vivienda, especialmente una estimación de lo que pagarían los propietarios si fueran inquilinos, que están muy por detrás de los alquileres de mercado.

El índice armonizado de precios al consumo, que no incluye esta cifra imputada -y es la forma en que Europa mide la inflación- ya ha descendido hasta el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, lo que demuestra que las estimaciones erróneas de los costes de vivienda son la fuente de cualquier percepción de inflación persistente. Y los mercados lo saben: El comportamiento reciente del mercado implica una creencia en lo que los datos realmente nos muestran, que es que la inflación ya está bajo control.

Lo que finalmente me devuelve a la pregunta original: Puede que ahora mismo parezca que hemos ganado la guerra a la inflación, pero ¿las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo la traerán de vuelta? Esto vuelve a la cuestión de cómo la inflación llegó a ser tan alta durante un tiempo, y por qué bajó tan fácilmente.

Cuando la inflación despegó en 2021, se concentró inicialmente en los sectores que se enfrentaban a cuellos de botella en la oferta debido a los efectos retardados de la pandemia, y muchos economistas, entre los que me incluyo, pensaron que la inflación remitiría pronto una vez que se eliminaran esos cuellos de botella. Los que creíamos eso fuimos apodados Equipo Transitorio – y estábamos equivocados. La inflación se extendió a la mayor parte de la economía.

Hay varias maneras de mostrar esta ampliación. Una de ellas es comparar la tasa de inflación medida por el deflactor del gasto en consumo personal -que la Reserva Federal prefiere al IPC- con la estimación de la “media recortada” elaborada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas, que excluye los movimientos extremos de los precios.

Hasta septiembre de 2021, a pesar del fuerte aumento de la inflación total, la media recortada no se había acelerado mucho, lo que sugería que los estrangulamientos en algunos sectores eran la causa principal. Pero entonces la media recortada también se disparó, por lo que después de todo no se trataba sólo de cuellos de botella.

Pero en ese caso, ¿qué impulsaba la inflación? Muchos economistas, el más famoso Larry Summers, insistieron en que el problema era el gasto excesivo, y que controlar la inflación significaría tanto grandes reducciones del gasto como un gran aumento del desempleo.

Pero eso no fue lo que ocurrió. Según casi todas las mediciones (excepto ese 3,9% tan engañoso que la gente sigue lanzando), la inflación cayó rápidamente en 2023, sin que se produjera ningún aumento del desempleo.

¿Qué sentido tiene esta historia? La mejor historia es que el Equipo Transitorio estaba básicamente en lo cierto, pero pensaba de forma demasiado limitada. La pandemia causó grandes interrupciones, que fueron una parte importante de la historia de la inflación, pero esas interrupciones se extendieron mucho más allá de los cuellos de botella físicos, como los puertos atascados, y tardaron mucho más en resolverse.

Pongámoslo así: Ante la pandemia, los estadounidenses reorganizaron sus vidas, su forma de trabajar y de gastar su dinero; después, cuando disminuyó el temor a la infección, volvimos a reorganizar nuestras vidas, retomando los viejos hábitos en algunos aspectos pero no en otros. Dejamos de salir a comer y volvimos a hacerlo; empezamos a trabajar desde casa y, en muchos casos, continuamos haciéndolo, lo que supuso grandes cambios en la geografía de la economía, es decir, dónde ocurrían las cosas.

Todo esto creó lo que podríamos llamar “churn”, ya que las empresas y las personas cambiaron de juego.

Una medida fácilmente disponible de la rotación es la tasa a la que los trabajadores renuncian voluntariamente a sus puestos de trabajo. Normalmente, la tasa de abandono está negativamente correlacionada con la tasa de desempleo: Los trabajadores están más dispuestos a renunciar cuando confían en encontrar un nuevo empleo. Durante un tiempo, sin embargo, las renuncias se salieron de esa tendencia y fueron realmente altas (al igual que las vacantes sin cubrir), antes de bajar a medida que la economía se adaptaba a los cambios postpandémicos.

Esta agitación provocó una escasez temporal generalizada de trabajadores y de lo que éstos producían, lo que hizo subir la inflación, que luego se desplomó cuando la economía se asentó. La inflación fue transitoria después de todo, pero “transitoria” fue mayor y más larga de lo que creíamos.

Lo que me lleva de nuevo al Mar Rojo (no, no me he olvidado de él). Una forma de pensar en los efectos de los ataques de los hutíes al transporte marítimo es que pueden recrear una situación comparable a los cuellos de botella en el suministro de la primera mitad de 2021, aunque a una escala más limitada. Pero como acabo de argumentar, esos cuellos de botella terminaron siendo sólo una parte relativamente pequeña de la historia general de la inflación. Y nada de lo que ocurra en Medio Oriente causará el tipo de perturbación más amplia que llevó a la inflación a ser tan alta y generalizada.

Así que los aspectos económicos de los acontecimientos en el Mar Rojo, aunque no son gran cosa, no son motivo de gran preocupación. Ahora pregúntenme qué pasaría si China ataca Taiwán.

© The New York Times 2024

Las opiniones publicadas en El Nuevo País son responsabilidad absoluta de su autor.