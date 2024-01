El gigante de los mares: Zarpa el crucero más grande del mundo

Royal Caribbean celebra el zarpe del crucero más grande del mundo desde Miami, con Lionel Messi como padrino de lujo.

Desde el puerto de Miami, el crucero más colosal del mundo, el «Icon of the Seas» de Royal Caribbean, ha zarpado este sábado para su esperado viaje inaugural.

Esta joya naval, que alberga una población equivalente a la de una pequeña ciudad, inició su travesía marítima con una ceremonia de bautismo espectacular el pasado 23 de enero, contando con la estrella de fútbol Lionel Messi para la tradicional rotura de una botella de champaña contra su proa.

Construido durante 900 días en Finlandia, el «Icon» se alza con 20 cubiertas y tiene la capacidad de alojar a 2.350 tripulantes y 5.600 pasajeros, llegando a un máximo de 7.600. Este leviatán de los mares, registrado en las Bahamas, presume de contar con siete piscinas, seis toboganes acuáticos, un «lago» de 40.000 galones, un carrusel y lo que se anuncia como la pista de hielo más grande en alta mar, además de más de 40 opciones gastronómicas y bares.

Our most monumental naming ceremony ever was one for the books. 🐐 #IconoftheSeas met the greatest icon in all of sports, international fútbol star Lionel Messi, in one epic official welcome to Miami.t pic.twitter.com/VfEY5x8K6t