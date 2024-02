Trump avanza con victorias en Nevada e Islas Vírgenes hacia la nominación republicana

0 SHARES Share Tweet

Con triunfos decisivos, el exmandatario consolida su liderazgo en la carrera republicana para las elecciones de noviembre.

El ex presidente estadounidense Donald Trump sigue fortaleciendo su posición en la carrera hacia la nominación republicana para las elecciones de noviembre, tras obtener victorias contundentes en los caucus de Nevada e Islas Vírgenes. Estos triunfos, reportados por medios de prestigio como The New York Times y NBC News, evidencian el sólido apoyo de la base republicana hacia Trump, a pesar de no enfrentarse a competidores de peso en Nevada.

En Nevada, conocido como el ‘Estado Plateado’, Trump arrasó con un 97,6 % de los votos con apenas el 1 % de los sufragios escrutados, lo que llevó a los medios a declarar su victoria de manera anticipada. La ausencia de su principal rival, Nikki Haley, en los caucus de Nevada, dejó el camino libre para Trump, quien también se llevó la mayoría de los votos en las Islas Vírgenes, alcanzando el 73 % frente al 26 % de Haley.

La estrategia de Trump de presionar al Partido Republicano de Nevada para que mantuviera los caucus en lugar de adoptar el modelo de primarias, a pesar de la ley estatal de 2021 que indicaba lo contrario, muestra su influencia dentro del partido. Esta maniobra legal permitió a Trump asegurarse los 26 delegados de Nevada, un paso crucial en su camino hacia la nominación.

Mientras tanto, en las Islas Vírgenes, la participación masiva de votantes en St. Croix, St. Thomas y St. John, a pesar del mal tiempo, refleja el entusiasmo por asegurar que sus voces sean escuchadas en un territorio que no puede votar por el presidente en las elecciones generales. La declaración de Gordon Ackley, presidente del Partido Republicano en las Islas Vírgenes, subraya la importancia de este proceso para los electores del territorio.

Las victorias de Trump en estos territorios se suman a sus éxitos previos en Iowa, New Hampshire y a su triunfo en Nevada, consolidando su liderazgo en la contienda republicana.