Diosa Canales: De la tarima a Miraflores, un sueño presidencial

La vedette venezolana apuesta por una incursión en la política, desafiando las críticas y comparándose con líderes sin experiencia previa.

En una revelación que ha sorprendido a muchos y encendido el debate político en Venezuela, la cantante y vedette Diosa Canales ha manifestado su deseo de ocupar la silla presidencial de Miraflores. Conocida por su carrera artística, Canales ahora aspira a una incursión en la arena política, confiando en un instinto y una llamada divina más que en la experiencia tradicional.

«Decir que me quiero lanzar a la presidencia no es algo malo, ni es algo que lo complique. Es algo que yo como mujer quizás no lo tengo desarrollado ahorita, pero tengo como un instinto. Hay algo allí que me mueve y me interesa porque creo que para ser política y ser presidenta solamente es Dios quien te elige, te pone y después te da las instrucciones para liderar», expresó Canales durante una entrevista en el Podcast y YA!

Su postura ha generado diversas reacciones, desde el escepticismo hasta la curiosidad. Canales, sin embargo, no se inmuta ante las críticas sobre su falta de preparación, argumentando que otros líderes, como el actual presidente Nicolás Maduro, tampoco tenían experiencia previa y que su mandato es permitido por una voluntad divina superior.

La vedette también reflexionó sobre la situación actual de Venezuela, sugiriendo que el país está atravesando un proceso de aprendizaje que debería conducir a la población a valorar lo que una vez tuvieron. «Deberíamos tratar de ver que lo que estamos viviendo es un proceso para aprender a valorar», comentó, añadiendo que ve a sus potenciales adversarios políticos no como enemigos, sino como actores con los que simplemente piensa diferente.

Canales no dudó en comparar su potencial incursión política con la de figuras internacionales como Donald Trump, recordando cómo la victoria del magnate en las elecciones estadounidenses fue inicialmente recibida con incredulidad. «No estoy del todo preparada, pero nunca lo vamos a estar. Todo es un paso, quizás ahorita lo tomen como burla y se rían como lo hacían con Trump, pero yo me lanzo mañana y gano y no lo tengo en duda», concluyó con confianza.

Además, Canales comentó sobre la política de María Corina Machado, actual candidata presidencial por la oposición, afirmando que, aunque le gusta su política, siente que «le falta un poco, un poquito, una cosita ahí».

Este giro de Canales hacia la política venezolana promete seguir dando de qué hablar, planteando interrogantes sobre el futuro político del país y el papel de figuras públicas en la lucha por el poder. Lo cierto es que Diosa Canales ya está preparando el terreno para lo que podría ser una de las candidaturas más insólitas y discutidas en la historia política reciente de Venezuela.