Voluntad Popular se desmarca de la Internacional Socialista ante anuncio de expulsión

El partido venezolano reafirma su postura independiente y su compromiso con la lucha contra las dictaduras tras ser señalado por la IS.

El partido político venezolano Voluntad Popular (VP) emitió un comunicado este lunes aclarando su posición respecto a la Internacional Socialista (IS), en respuesta a las declaraciones de Paulina Lampsa, vicepresidenta de la IS, sobre la expulsión del partido debido a un supuesto giro ideológico hacia la derecha.

VP enfatiza que su inactividad en la IS se remonta a siete años atrás, subrayando una divergencia de principios, especialmente en lo que respecta a la lucha contra las dictaduras y autocracias.

En el comunicado, VP declara: «Desde hace siete años Voluntad Popular no forma parte activa de la Internacional Socialista. Nuestro distanciamiento se dio porque entendemos que la lucha contra las dictaduras y las autocracias no debe distinguir entre ideologías». Esta declaración pone de manifiesto una discrepancia fundamental con algunos miembros de la IS, que según VP, han mostrado flexibilidad o silencio frente a la situación política en Venezuela.

Voluntad Popular también resalta su rol activo en la fundación del World Liberty Congress, un movimiento que agrupa a líderes y organizaciones de 56 países en la promoción de los derechos humanos, la transición democrática, y el respeto a las libertades individuales. Esta iniciativa refleja el compromiso del partido con valores democráticos universales, más allá de las líneas ideológicas tradicionales.

La decisión de la IS de expulsar a Voluntad Popular, basada en la percepción de un cambio en la postura ideológica del partido, ha sido recibida con cierta indiferencia por parte de líderes de VP. Yon Goicoechea, dirigente del partido, expresó en la red social X: «De mejores sitios me han botado, de verdad… La Internacional Socialista no ha hecho sino relativizar la tragedia venezolana, por años». Esta reacción denota una clara ruptura con la organización y una crítica a su papel en la crisis venezolana.