Lecciones del extranjero sobre cómo puede ganar Biden

En los índices de aprobación de los líderes mundiales de Morning Consult, el presidente de EEUU obtiene mejores resultados que los líderes de Canadá, Gran Bretaña, Alemania, España, Bélgica, Irlanda, Suecia, Austria, Países Bajos, Noruega, Francia y Japón.

Por Nicholas Kristof

Mientras los demócratas se preguntan cómo el presidente Biden puede ser tan impopular, vale la pena mirar el contexto global, porque en realidad le está yendo mejor que a la mayoría de los líderes occidentales.

En los índices de aprobación de los líderes mundiales de Morning Consult, Biden obtiene mejores resultados que los líderes de Canadá, Gran Bretaña, Alemania, España, Bélgica, Irlanda, Suecia, Austria, Países Bajos, Noruega, Francia y Japón.

Aquí en Estados Unidos, a menudo atribuimos la impopularidad de Biden a su edad, y eso ciertamente es parte de ello. Pero los líderes jóvenes en el extranjero son aún menos populares: en Gran Bretaña, la gente culpa al primer ministro Rishi Sunak, de 43 años, por ser “demasiado inexperto para estos tiempos sombríos”, como lo expresó The New Statesman.

A Estados Unidos le está yendo mejor económicamente que a la mayoría de los demás países, pero el desafío de Biden sigue siendo que representa al establishment en un momento en que existe una profunda sospecha en todo el mundo hacia las élites y la globalización; sin embargo, también hay lecciones del exterior que podrían ayudar a Biden a vencer. Donald Trump. Entonces, si bien hay una marea de extrema derecha que también puede inundar a Estados Unidos, no es inútil para Biden.

Fareed Zakaria señala en su brillante nuevo libro, “La era de las revoluciones”, que una reacción violenta a la globalización después de la crisis financiera de 2008-09 alimentó levantamientos políticos en muchos países occidentales, paralelos al ascenso del Tea Party y la toma etnonacionalista del Partido Republicano. Fiesta que estaba sucediendo en Estados Unidos.

“Estos partidos antiglobalización han aprovechado con éxito la ansiedad social y económica de millones”, escribe Zakaria. Estas narrativas pueden ser falsas o simplistas, pero están remodelando Occidente.

Para cualquiera que no pueda imaginar que Trump vuelva a ganar, considere lo que ha sucedido en países que consideramos socialmente liberales. Los Demócratas Suecos, un partido con raíces neonazis, han surgido hasta convertirse en el segundo partido más grande del país.

En Alemania, el partido nacionalista extremo Alternativa para Alemania lidera las zonas orientales del país. Italia está gobernada por la primera ministra Giorgia Meloni, cuyo partido de extrema derecha tiene vínculos con los neofascistas.

Luego están los Países Bajos, donde Geert Wilders –quien alguna vez intentó prohibir el Corán y llamó “escoria” a los inmigrantes marroquíes– ganó las elecciones nacionales en noviembre.

¿Cuáles son las lecciones para Biden de esta tendencia global?

En primer lugar, los partidos de extrema derecha “se alimentan todos del sentimiento antiinmigración”, señala Sylvie Kauffmann de Le Monde en Francia. Una estrategia para desactivar esto, aplicada con cierto éxito por el primer ministro liberal de Dinamarca, es señalar que la izquierda también puede frenar la inmigración.

No me siento cómodo con esta estrategia. Me estremezco ante la represión de Dinamarca contra los inmigrantes y desconfío del intento de Biden de mostrar cuán firme puede ser en materia de inmigración. Existo sólo por la compasión que Estados Unidos mostró hacia los refugiados en 1952, cuando admitió a mi papá. Sin embargo, me horroriza aún más la perspectiva del regreso a la Casa Blanca de un hombre que demoniza a los inmigrantes y separa a niños de sus padres en la frontera.

Entonces, en conjunto, a regañadientes y con nerviosismo, estoy de acuerdo con la postura cada vez más dura de Biden sobre la inmigración, y políticamente tiene una ventaja porque está proponiendo una ofensiva mientras los republicanos se retuercen las manos y la bloquean. Biden no ha aprovechado esa ventaja, pero la escena internacional sugiere que se beneficiaría si lo hiciera: podría gritar a los cuatro vientos que en la práctica es él, no Trump, el tipo duro en materia de inmigración.

La otra lección aprendida en todo el mundo industrializado es la importancia de que los liberales educados muestren una mayor sensibilidad hacia la clase trabajadora, que se ha desviado hacia la derecha en un país tras otro. En Gran Bretaña, el Partido Laborista está tratando de recuperar a los votantes de la clase trabajadora con más moderación tanto en las políticas como en el tono, y esto puede estar funcionando: está a la cabeza en las encuestas.

En Estados Unidos, Biden está en mejor posición que otros demócratas para recuperar a los votantes de la clase trabajadora, tal como lo ayudaron a ganar tanto las primarias como las elecciones generales de 2020. Biden puede ser el presidente más religiosamente observante en décadas y está fuertemente pro-sindicato. En lugar de ser condescendiente, habla desde el corazón sobre la fragilidad de la clase trabajadora. Cuenta una historia conmovedora que espero que comparta más a menudo:

Su padre, mientras trabajaba en un concesionario de automóviles, asistió a la fiesta de Navidad de su oficina, pero se disgustó cuando el propietario arrojó dólares de plata al suelo para que los empleados se apresuraran a buscarlos. El padre de Biden abandonó el trabajo y se aseguró de que su hijo supiera que un trabajo no se trata sólo de salario sino también de dignidad.

Con historias como esa, Biden puede competir por los votantes de la clase trabajadora. (¡Si sale y hace más campaña!) Ayuda que su oponente sea un multimillonario cuyas decenas de cargos por delitos graves complican cualquier esfuerzo por postularse como un populista anticorrupción. Las políticas de Biden también tienen un tinte populista legítimo, desde el llamado a aumentar los impuestos para los ricos hasta su historial de fijar un precio máximo para la insulina, una cuestión crucial para los ocho millones de estadounidenses que la necesitan.

En resumen: en materia de inmigración y política económica, por sus antecedentes y su fe, Biden tiene la oportunidad de superar en populismo a los populistas.

A Biden también le puede ayudar el reconocimiento de que algunos de sus antagonistas no tienen valores fundamentales sino una caja de trucos. Eso me lleva a la senadora Katie Britt, quien en su respuesta al discurso sobre el Estado de la Unión quedó atrapada en engaños sobre la trata de personas para tratar de perjudicar a los demócratas.

Como alguien que ha estado escribiendo sobre la trata de personas durante tres décadas, me horrorizó ver cómo Britt restaba importancia a una cuestión crítica de derechos humanos al engañar al público sobre la historia de una sobreviviente y tratarla como un apoyo político. Si a Britt realmente le importara la trata, hay políticas que podría respaldar (como arreglar el cuidado de crianza, ahora un conducto común para los traficantes). Algunos republicanos hicieron un excelente trabajo sobre el tema durante la presidencia de George W. Bush.

En cambio, Britt mostró el peor tipo de cinismo político, tomando algo tan horrible como la esclavitud moderna y usándolo para manipular a los votantes. Explotó para sus propios fines a mujeres que ya habían sufrido brutalmente.

Incluso en tiempos de viento populista global en contra, ese vacío de su oposición le da a Biden una oportunidad.

