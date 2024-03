En plena Semana Santa, Trump vende biblias por $60 mientras enfrenta juicio por pagarle a una actriz porno

En un movimiento que mezcla religión y política, el expresidente Trump introduce al mercado una Biblia temática con el eslogan de su campaña.

En una mezcla de fervor religioso y estrategia de campaña, el expresidente Donald Trump ha tomado un paso inusual al lanzar su propia versión de la Biblia, justo en Semana Santa, bajo el lema «Hagamos que América ore otra vez» (Make America Pray Again).

Another Trump grift? Donald Trump is now trying to sell Bibles to his supporters on Truth Social.



He claims that every American should own a Bible. Apparently this means Muslims, Hindus, Buddhists and atheists should own bibles.



