María Corina a Rosales: “La confianza no se puede regalar aunque le pongas lacito”

Machado reiteró que en Venezuela hay dos opciones, que «el candidato que nos va a representar en las elecciones» lo elija la gente o lo imponga Nicolás Maduro.

La líder opositora María Corina Machado cree que hay tiempo de resolver, con política y negociaciones, la candidatura unitaria de la oposición venezolana. Pero hay que hacerlo respetando «el mandato» de las primarias del 22 de octubre pasado. «Exigimos que se respeten nuestros derechos y por eso mantenemos la candidata de la Unidad que, si no permitan que yo me inscriba, es Corina Yoris», dijo desde su comando de campaña este viernes.

Para la aspirante presidencial, lo que está en juego no es una postulación solamente. «Creer que esto se resuelve o se limita a una candidatura es no entender nada. Estamos dando una lucha existencial, y los venezolanos entendemos que esto se basa en la confianza. “La confianza no se puede regalar aunque le pongas lacitos. La confianza se construye, se gana con la palabra«, dijo.

El gobernador de Zulia, Manuel Rosales, inscrito como candidato del partido Un Nuevo Tiempo pero no como representante de la alianza opositora, dijo este miércoles que «Yo sí le hice una propuesta a María Corina. No solo a ella, a todos los partidos y sectores. Ya esta no es tarea mía. Yo no quiero ser candidato para ser segundo. Las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa, ojalá no llamen a la abstención. Pasa a ser su responsabilidad lo que pase».

Machado, sin responderle directamente, reiteró que en Venezuela hay dos opciones, que «el candidato que nos va a representar en las elecciones» lo elija la gente o lo imponga Nicolás Maduro. «¿Vamos el 28 de julio para ganar o ya derrotados? Nosotros no aceptamos la sumisión».

Reiteró Machado que hasta el 18 de julio hay oportunidad de hacer cambios y sustituciones en las candidaturas, planteando el margen de tiempo como espacio para la negociación política. «Las posibilidades se construyen», afirmó.

La fundadora de Vente Venezuela cree que «la gente está clara de quién es quién, y el juicio histórico y social lo está haciendo cada una de las personas. Nadie puede esconderse detrás de un partido o una organización. Cada venezolano tiene que decidir de qué lado está, de los que luchan o de los que se entregan y se callan», indicó.

Con información de talcualdigital.com