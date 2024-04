El envejecimiento y la memoria: Claves para comprender y mejorar el proceso

0 SHARES Share Tweet

Consejos de una neurocientífica para fortalecer la memoria a lo largo de la vida.

El envejecimiento natural del ser humano conlleva diversos cambios, incluyendo la pérdida cognitiva y la disminución de la eficacia del cerebro en sus funciones. A medida que envejecemos, el cerebro se deteriora y algunas de sus zonas se ven más afectadas que otras, especialmente en lo que respecta a la memoria.

Lisa Genova, neurocientífica autora del best seller Remember: The Science of Memory and the Art of Forgetting, en declaraciones para la Voz de América, nos brinda una perspectiva sobre cómo funciona la memoria y cómo podemos mejorarla en cualquier etapa de la vida. Según Genova, comprender completamente el funcionamiento del cerebro y sus fortalezas y debilidades es fundamental para favorecer nuestra salud cognitiva.

Una de las estrategias clave que Genova destaca son las señales de recuperación, estímulos que desencadenan la recuperación de información almacenada en el cerebro. Estas señales pueden ser internas, como pensamientos y emociones, o externas, como imágenes y sonidos. Los olores, por ejemplo, son señales poderosas, ya que el bulbo olfatorio envía fuertes entradas neuronales a partes del cerebro encargadas de consolidar los recuerdos.

Además, Genova ofrece otros consejos prácticos para mejorar la memoria, como visualizar la información que queremos recordar, asociarla con emociones fuertes, practicar la repetición y utilizar ayudas externas como listas y notas adhesivas.

El envejecimiento puede afectar la memoria, pero comprender cómo funciona el cerebro y aplicar técnicas efectivas puede ayudarnos a mantenerla ágil y mejorar nuestra capacidad de recordar a lo largo de la vida.

(Con información de Voz de América)