Venezolano-estadounidense designado como consejero senior del Departamento de Comercio de EE.UU.

Leopoldo Martínez Nucete designado como consejero senior del Departamento de Comercio de EE.UU.

El presidente Joe Biden nombra al abogado venezolano-estadounidense para liderar la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias.

El venezolano-estadounidense Leopoldo Martínez Nucete fue designado este martes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como consejero senior del Departamento de Comercio. En su cuenta de X (antiguo Twitter), Martínez agradeció a las organizaciones latinas que hacen vida en el país norteamericano por el apoyo que le brindaron para alcanzar la designación. Asimismo, afirmó que su labor dentro de la institución es para “darle voz” a la comunidad.

“Muy honrado y entusiasmado con esta responsabilidad que me asigna nuestro presidente Joe Biden en el US Minority Business Development Agency (USMBDA) del U.S. Department of Commerce”, compartió. En esta nueva etapa profesional, Martínez asumirá responsabilidades en el liderazgo de la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias (USMBDA, por sus siglas en inglés). “Bienvenido a nuestro equipo, @lecumberry”, compartió la agencia estadounidense en sus redes.

¿Quién es Leopoldo Martínez?

Martínez es un abogado internacionalista graduado de la Universidad Católica Andrés Bello. Posee maestrías en Derecho de la Universidad de Harvard y la Universidad de Miami. Se especializó en Estudios Internacionales y Política Económica en la Universidad de Princeton. En EE. UU. se ha destacado por su liderazgo en las comunidades latinas. También se ha desempeñado como director de LMN Consulting, LLC y fundador del Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas, además de ser un colaborador habitual en medios de comunicación reconocidos como Univisión, El Nacional, Huffington Post, entre otros.

Su trayectoria política incluye roles destacados en el Comité Nacional Demócrata, el Partido Demócrata de Virginia y el Latino Victory Project. Su experiencia profesional abarca colaboraciones con firmas internacionales de renombre, donde ha asesorado a empresas Fortune 500, fondos de capital privado, corporaciones multilatinas, negocios internacionales y organizaciones sin fines de lucro.

Nuevo rol en la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias

En su nuevo rol, Martínez tendrá la misión de promover el desarrollo y crecimiento de las empresas minoritarias en Estados Unidos, brindándoles apoyo y recursos para fomentar su éxito y sostenibilidad. Su designación se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Biden para aumentar la representación y el apoyo a las comunidades minoritarias en el ámbito económico y empresarial.

Martínez expresó su compromiso de trabajar arduamente para «darle voz» a la comunidad latina y a otras minorías, asegurando que sus necesidades y aspiraciones sean escuchadas y atendidas.