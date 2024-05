Leclerc se sacude la mala racha en casa y se impone en el GP de Mónaco

El piloto monegasco no había logrado ni siquiera un podio en cinco intentos anteriores en el evento logrando su primera victoria desde el Gran Premio de Austria en 2022.

Charles Leclerc aguantó la presión de Oscar Piastri de McLaren durante toda la carrera para finalmente poner fin a su maldición en las carreras en casa y ganar el Gran Premio de Mónaco.

La victoria del piloto de Ferrari, nacido y criado en el principado de Mónaco, puso fin a una larga serie de resultados desgarradores en el famoso circuito de Montecarlo con una conducción impecable en cabeza.

Su compañero de equipo en Ferrari, Carlos Sainz, completó el podio en tercer lugar.

Leclerc no había logrado ni siquiera un podio en cinco intentos anteriores en el evento. Marcó su primera victoria desde el Gran Premio de Austria en 2022.

Leclerc dijo después de la carrera: «No hay palabras que puedan explicar eso… es una carrera tan difícil. El hecho de salir dos veces desde la pole y no poder hacerlo lo hace aún mejor. Significa mucho. Es la carrera que me hizo soñar». de convertirse en piloto de Fórmula Uno.

«Fue una carrera difícil emocionalmente, a 15 vueltas del final esperaba que no pasara nada, ya las emociones estaban llegando. Estaba pensando en mi papá… obviamente él había dado todo para que yo estuviera aquí, era un sueño poder correr aquí y ganar, es increíble».

Gran parte de la victoria de Leclerc se basó en una magnífica vuelta desde la pole el sábado, considerada la sesión de clasificación más emocionante e importante del año dadas las limitadas oportunidades de adelantamiento en las estrechas y sinuosas calles de Mónaco.

Si bien la popular victoria de Leclerc proporcionó una gran narrativa, la carrera fue otro ejemplo de las carreras monótonas y procesionales por las que el Gran Premio de Mónaco se ha hecho famoso, con los 10 primeros terminando en la posición en la que comenzaron la carrera.

El drama se limitó a la primera vuelta, cuando una colisión entre Sergio Pérez y los pilotos de Haas, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, provocó una bandera roja.

Leclerc acertó en la reanudación para liderar la curva 1, algo a lo que no renunciaría.

«¡Que me jodan, esto es realmente aburrido! Debería haber traído mi almohada», dijo Max Verstappen de Red Bulls por radio en un momento, camino a terminar sexto.

La victoria de Leclerc y el resultado de Verstappen significan que la ventaja de este último en el campeonato se ha reducido a 31 puntos.

El resultado de Verstappen fue el peor desde el Gran Premio de Sao Paulo de 2022. Lando Norris terminó cuarto, mientras que los pilotos de Mercedes George Russell (quinto) y Lewis Hamilton (séptimo) terminaron a ambos lados de Verstappen.

Yuki Tsunoda continuó su excelente racha con un octavo puesto, mientras que Alex Albon aseguró los primeros puntos del año para Williams con un noveno puesto.

Pierre Gasly sobrevivió a una colisión provocada por un movimiento torpe de su compañero de equipo en Alpine, Esteban Ocon, en la primera vuelta para conseguir el último punto que se le ofrecía en el décimo lugar.

Los comisarios optaron por no investigar el incidente de la primera vuelta con Pérez y los pilotos de Haas, considerándolo un incidente de carrera.

Magnussen, que pareció quedarse sin espacio en el interior del coche del piloto de Red Bull cuando la pista giraba hacia la derecha, sólo había estado a dos puntos de penalización de una suspensión de carrera.

La decisión de no investigar más impidió que eso llegara a buen término. Es probable que Alpine tenga dolor de cabeza entre esta carrera y el Gran Premio de Canadá dentro de dos semanas, ya que los pilotos Gasly y Esteban Ocon chocaron en la entrada del túnel poco antes de que se lanzara la bandera roja para detener la carrera.

Ocon se cruzó en el camino de Gasly, que no tenía adónde ir, y la colisión hizo que su coche saliera por los aires. Los daños causados ​​por la colisión y el fuerte golpe de regreso a tierra hicieron que Ocon no pudiera reiniciar.

Después de parecer avergonzado en sus entrevistas con los medios inmediatamente después del incidente, Ocon asumió toda la culpa y publicó en las redes sociales: «El incidente de hoy fue culpa mía, la brecha fue demasiado pequeña al final y pido disculpas al equipo por este caso.

Los comisarios acordaron que fue culpa de Ocon y que cumplirá una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida en la próxima carrera en Montreal.

Sainz tendrá que agradecer a las regulaciones de la F1 por salvar su carrera. El piloto español sufrió un pinchazo mientras subía la colina, justo encima de la carretera del incidente de Pérez, después de rozar a Piastri en la salida.

Ese pinchazo hizo que Sainz se saliera de la pista y perdiera el orden, pero reiniciaría desde la tercera posición de la parrilla debido al momento de la bandera roja.

Dado que las reglas establecen que cada piloto debe usar dos de los tres juegos diferentes de neumáticos durante una carrera, y los cambios están permitidos bajo condiciones de bandera roja, todos los que comenzaron con neumáticos medianos, que incluían a Leclerc, Piastri, Sainz y Norris, pudieron reiniciar. con el neumático duro más duradero, lo que significa que podrían llegar al final de la carrera tras la reanudación.

There’s only one way to celebrate in Monaco! 🏊



And @Charles_Leclerc wasn’t waiting for Fred to decide! 😂 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/yZcptCxEfN