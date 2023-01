Ocariz lanzó vía “on line” su candidatura a las primarias opositoras

Ocariz basó su mensaje en su experiencia como alcalde del Municipio Sucre, aunque sólo hace referencia a Petare.

Por Ángela Betancourt

El ex alcalde del municipio Sucre Carlos Ocariz presentó en la noche del domingo 29 de enero su candidatura a las elecciones primarias opositoras, a efectuarse en el primer semestre de 2023, aunque aún sin fecha definida.

Al presentar su candidatura en las redes sociales, Ocariz basó su mensaje en su experiencia como alcalde del Municipio Sucre, aunque solo hace referencia a Petare. Asegura que en esta barriada, la más grande de Venezuela, aprendió cosas como que “una sonrisa lo puede todo” y que la violencia puede disminuir con voluntad y gerencia.

Si, yo quiero ser Presidente!

He cometido errores, me he caído y me he levantado.



De Petare aprendí que no hay imposibles, que la creatividad es un arma frente a la adversidad. He dedicado mi vida a servir y desde esta gran escuela, pongo nombre para cambiar Venezuela! pic.twitter.com/URlok3ysDa