Rosales alerta que nadie es dueño de la oposición

0 SHARES Share Tweet

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, hizo hincapié en la importancia de la unidad dentro de la oposición venezolana, independientemente de quién sea el candidato a las elecciones presidenciales de 2024. En una entrevista con el periodista Rafael Galicia en el programa A 8 Columnas por Niños Cantores Televisión, el gobernador señaló que lo primordial es la resolución del conflicto actual.

«Nuestra política en este momento no es escoger un candidato. Nuestra primera propuesta pasa por el reencuentro de los venezolanos (…) La oposición tiene una responsabilidad primero de unir, y no en función de las aspiraciones de Manuel Rosales o de una persona, no. El candidato no importa quién sea. Lo que importa es la solución de este conflicto», comentó Rosales.

Asimismo, el gobernador rechazó la idea de que alguien que tenga más votos es automáticamente el dueño de la verdad y de la oposición. A pesar de tener una votación significativa según las encuestas, insistió en que nadie tiene un liderazgo y un respaldo masivo y aplastante, ni es dueño de la oposición ni de la verdad. «Nadie tiene un liderazgo y un respaldo masivo, arrasador, es mentira. Uno tiene un poquito más de votos que otro. Pero aquí nadie ni es dueño de la oposición, ni es dueño de la votación, ni es dueño de la verdad», afirmó.

En este marco, Rosales instó a la oposición a no volver al camino de «la violencia» y a mantenerse en la «unidad, primaria y la ruta electoral».