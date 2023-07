Tiemblan las redacciones: Google lanza “Génesis”, herramienta de IA para periodistas

0 SHARES Share Tweet

Google anunció que adelanta pruebas con las grandes redacciones de los medios de comunicación con el fin de que sus empleados usen la inteligencia artificial (IA) para escribir sus artículos, investigar y recibir recomendaciones para sus titulares.

La noticia puede causar nerviosismo en el sector debido a la reciente ola de despidos en las principales cadenas de televisión y diarios internacionales.

El diario estadounidense The New York Times fue el primero en revelar este proyecto, en el que colabora junto a The Washington Post y The Wall Street Journal en los ensayos del nuevo producto.

Se supo que la herramienta, conocida internamente como «Genesis», se encuentra en una fase inicial de pruebas, pero lo suficientemente avanzada como para que algunos de los ejecutivos que vieron sus capacidades la consideraran «inquietante».

«En asociación con medios de comunicación, especialmente los más pequeños, estamos en las primeras etapas de la exploración de ideas para potencialmente proveer herramientas de IA que ayuden a sus periodistas con su trabajo», dijo una portavoz de Google en un comunicado agregando que «sencillamente, estas herramientas no pretenden, ni pueden, reemplazar el papel esencial que tienen los periodistas a la hora de informar, crear y verificar sus historias».

Por qué importa: Según Google, “Genesis” «, se encuentra en una fase inicial de pruebas, pero lo suficientemente avanzada como para generar nerviosismo en el mundo de la comunicación social.