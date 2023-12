Maduro denuncia manipulación de Wikipedia sobre referendo del Esequibo

0 SHARES Share Tweet

El presidente Nicolás Maduro critica a Wikipedia por publicar información que considera falsa sobre el referendo del Esequibo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Wikipedia de manipular información sobre el reciente referendo consultivo sobre el Esequibo. Durante su programa «Con Maduro +», transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro señaló que la enciclopedia digital es «incorregible» por las publicaciones «manipuladas» sobre la jornada electoral, argumentando que en su página web se exponía una baja participación en el referendo.

El mandatario también mencionó que Wikipedia presentaba el proceso como no vinculante respecto al caso que lleva la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una instancia que el gobierno venezolano no reconoce. “El referéndum consultivo venezolano de 2023 fue una medida de votación no vinculante apoyada por el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición al chavismo, en apoyo de la reclamación de Venezuela por la región de Guayana Esequiba, que se encuentra controlada por Guyana”, se leyó durante el programa.

Maduro criticó que «los enemigos» de Venezuela pretenden «enturbiar» los resultados de la consulta, y subrayó que el proceso electoral fue «vinculante» por su importancia para el país. “Wikipedia es el CNE, pues. Las próximas elecciones que no la haga el CNE, que la haga Wikipedia, las presidenciales, Wikipedia. Te la estás comiendo, sigue así. Tratan de difundir que no es vinculante. Yo solamente pregunto, si no es vinculante ni importante, por qué te preocupas”, expresó el presidente.

Maduro llamó a denunciar la información falsa sobre el proceso y a solicitar la modificación de la información en redes sociales y páginas web.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ofreció el segundo boletín de los resultados del referendo. En un acto de notificación a Maduro, Amoroso aseguró que con el 98,16 % de la transmisión procesada, se registró una «participación importantísima» de 10 431 907 venezolanos, y afirmó una «abrumadora victoria del sí» en el referendo consultivo por el Esequibo.