Japón jugará la final tras dejar en el terreno a México 6-5

Con información de sportingnews.com

Japón le volteó el juego a México en el cierre del noveno inning para dejarlos en el terreno 6-5 conviertiéndose en los rivales de Estados Unidos para la gran final del Clásico Mundial de Beisbol.

De esta manera la hazaña mexicana llegó a su fin, y de la manera más dramática posible. En el 9no episodio, con ventaja en la pizarra, un Munetaka Murakami no perdonó al cerrador Giovanny Humberto Gallegos y le conectó doblete con dos en las almohadillas y sin outs, para mandar a Japón a una nueva final del Clásico Mundial de Béisbol.

En el LoanDepot Park de Miami, un interesante duelo de pitcheo se dio. Roki Sasaki por los asiáticos y Patrick Sandoval por los aztecas. Todo se mantuvo bien hasta la parte alta de la cuarta entrada cuando Luis Urías conectó jornón de tres carreras para dar la alegría a los suyos. Sin embargo, el empate nipón llegó en el bate de Yoshida. De ahí en adelante fue sufrimiento de lado y lado.

Dos dobles consecutivos de Randy Arozarena y Alex Verdugo, pusieron nuevamente arriba al Tri. Pero ya en el cierre del 9no, los dos veces campeones sacaron la casta: tubay de Shohei Ohtani para empezar la amenaza y boleto a Yoshida sirvieron la mesa para Murakami, quien conectó largo batazo por la pradera central para empujar a sus compañeros e inscribir a su país en la final del campeonato. Mañana, la gran final contra Estados Unidos.

