Tormenta invernal en Estados Unidos cobra una vida y paraliza la Costa Este

Condiciones climáticas extremas afectan a múltiples estados, dejando víctimas, cortes de energía y caos en las carreteras.

Una violenta tormenta invernal azotó el noreste de Estados Unidos el martes, dejando como trágico saldo la muerte de un joven de 20 años en el municipio de Newberry, en el condado de York, Pensilvania, quien se estrelló contra un poste eléctrico mientras conducía una moto de nieve.

Las condiciones climáticas extremas, provocadas por una tormenta de invierno, causaron estragos en Pensilvania, donde las autoridades reportaron alrededor de 1.200 accidentes relacionados con el mal tiempo. Casi 140.000 personas quedaron sin servicio eléctrico en la región debido a la caída de árboles y líneas eléctricas.

On the ground in Queens keeping an eye on snow removal operations. @NYCSanitation plows are hitting the streets. If you don’t need to travel, stay off the roads and help "New York’s Strongest" get us through this storm. pic.twitter.com/6e3xp33dFu